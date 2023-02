Trener Alkarasa prokomentarisao Đokovićevu povredu

​Huan Karlos Ferero, trener Karlosa Alkarasa, prokomentarisao je povredu Novaka Đokovića.

Srpski teniser je Australijan open osvojio po 10. put, uprkos povredi zadnje lože koja ga je mučila još od polufinala Adelejda i meča sa Danilom Medvedevim.

Povredu je potvrdio i direktor Grend slema u Melburnu, Kreg Tajli.

"Ne kažem da je Đoković lažov, samo mi je teško da povjerujem da se tako kretao uz takvu povredu. Očigledno, ako ima takvu sposobnost da trpi takve bolove, to je dobro za njega i zaslužio je pobjedu", rekao je Ferero.

Novak je o povredi govorio i na konferenciji u Beogradu.

"Priče su uvek prisutne, nije to samo u mom slučaju. Sportista koji beleži velike rezultate, uvek ćemo imati kritičare koji spekulišu da li je to verodostojno ili nije. Nemam energije, niti želje i vremena da se bavim svakom pričom koja izađe na internetu. Ja znam šta je istina. Neki ljudi su istupili, pa i sam direktor koji je rekao kakva je povreda bila. Australija je bila mesto gde sam beležio najbolje rezultate. Iako sam imao kratak boravak prošle godine i napustio sam zemlju kako sam napustio, imao sam želju da se vratim. Osećao sam pritisak van terena, naročito prvih par nedelja dok se nisam privikao. Jeste bilo situacija tokom turnira koje nisu bile prijatne da se nosim sa njima. To je sastavni deo mog puta i tim više je ta pobeda slađa. Ispunjeniji sam ponosom, budući da sam prolazio kroz te stvari sa svojim timom", rekao je Đoković.

Novak povredu nije sanirao 100 odsto, ali to ga neće spriječiti da iduće sedmice nastupi u Dubaiju, prenosi b92.