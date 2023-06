Tri koraka do istorije: Đoković u četvrtfinalu Rolan Garosa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa i sada ga još samo tri koraka dijele do istorije i osvajanja rekordnog 23. Gren slem naslova (Đoković i Nadal imaju po 22) s kojim bi definitivno stavio tačku ko je najbolji u istoriji.

Naredni rival u četvrtfinalu mu je Rus Karen Hačanov (11. ATP).

Treći nosilac lako je preskočio u četvrtu prepreku u Parizu. Opravdao je ulogu u osmini finala protiv peruanskog tenisera Huana Pabla Variljasa (94. ATP) koji je samim plasmanom u četvrtu rundu ostvario uspjeh karijere. U svom prvom međusobnom duelu Đoković je pokazao da je daleko kvalitetniji, ali i spreman da ide do kraja. Slavio je sa 3:0, po setovima je bilo 6:3, 6:2, 6:2.

Dvostruki šampion na pariškoj šljaci se u prvom gemu suočavao sa brejk loptom, koju je spasio, zatim osvojio gem, a odmah u narednom napravio brejk, kojeg je odmah i potvrdio. Kod rezultata 4:2 Nole ponovo potvrđuje mentalnu snagu, još jednom spašava brejk loptu, a kasnije sigurno servira za osvajanje prvog seta (6:3).

Drugi set je bio repriza prvog. Bila je to potpuna dominacija srpskog tenisera. Odmah na startu Đoković pravi brejk i dolazi do velike prednosti. Isti je odmah potvrdio, a kasnije i rutinski priveo set kraju, jer je još jednom uspio da oduzme servis rivalu (6:2).

U trećem setu Đoković nije dozvolio bilo kakvo opuštanje. Bilo je očito da želi da meč završi nakon tri seta. Isti je prelomio u trećem gemu kada pravi novi brejk za vodstvo od 2:1. Umorni Peruanac (predhodna dva meča igrao pet setova) nije imao snage da se vrati u meč koji je Nole rutinski priveo kraju (6:2).

Naredni rival Đokoviću biće 27-godišnji Moskovljanin Karen Hačanov. Rus koji je inače 11. igrač svijeta plasman među osam najboljih je izborio nakon što je nakon preokreta savladao Italijana Lorenca Sonega rezultatom 3:1. Po setovima bilo je 1:6, 6:4, 7:6, 6:1 za Hačanova, koji se tako plasirao u treće GS četvrtfinale zaredom.

On za razliku od Variljasa neće biti nepoznanica za Đokovića. Naime do sada su se sastajali devet puta, a u osam navrata je slavio srpski as, posljednji put prošle godine na Mastersu u Parizu (2-0). Još uvijek nije poznat raspored za četvrtfinale, a Đoković bi na teren trebao izaći u utorak.

Treba reći da je plasman u četvrtfinale u ženskoj konkurenciji izborila Ruskinja Anastasija Pavljučenkova. Svojevremeno 11. a sada 333. igračica svijeta je nakon tri seta bila bolja od Belgijanke Elize Mertens.