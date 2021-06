Troicki: Posle Vimbldona okončavam karijeru

Pred nama je kraj jedne epohe i zaključak jedne dobre teniske priče - Viktor Troicki nakon Vimbldona završava karijeru.

Selektor Srbije je u razgovoru za Telegraf potvrdio i podijelio osjećanja koja ga obuzimaju zbog toga što će učešće na terenu zamijeniti sa klupom i savjetima za ostale.

Ovenčao je Srbiju sa trofejom Dejvis kupa, osvojio tri vrijedne ATP titule, savladao mnoge gigante svetskog tenisa, a uskoro se okreće drugim stvarima u životu.

"Poslednji turnir je ujedno i sledeći turnir, a to je Vimbldon i definitno sam rešio sam da posle toga okončam karijeru. Neću više igrati profesionalno i eto malo sam i emotivan, ali se i radujem tom trenutku i imam neke nove planove. Ostaću u sportu, u tenisu, ali radujem se što ću konačno biti više kući i uz porodicu", rekao je Troicki.

Dolazi novi talas, a Viktor za sve njih ima savjet.

"Poruka za mlade je da budu vredni, da daju sve od sebe i da se nikada ne predaju. To je uvek neka moja poruka mlađim, jer to je nešto što sam ja naučio iz svoje karijere i iz svog života. Zaista kada si vredan i kada radiš rezultati se vraćaju, ali nema predaje do kraja", dodao je Troicki za Telegraf.