Troicki pobijedio Štrufa u Roterdamu

Srpski teniser Viktor Troicki uspješno je startovao na turniru u Roterdamu pobjedom nad Jan-Lenardom Štrufom iz Njemačke 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Troicki je ubedljivo izgubio prvi set, ali to ga nije sputalo da u nastavku zaigra na znatno višem nivou i preko taj-brejka dodje do izjednačenja, a potom i do preokreta.

Protivnik u drugom kolu biće mu šesti nosilac na turniru Čeh Tomaš Berdih koji je eliminisao još jednog Nijemca Mišu Zvereva 7:5, 6:3.

Kasnije će nastupiti Filip Krajinović, njemu je rival Kanađanin Feliks Ožer-Ajasim. To će mu biti prvi meč od turnira u Dohi gdje je ispao već 2. januara.

Turnir u Roterdamu igra se za nagradni fond od 1.862.925 evra.