Troicki poražen u pet setova

Viktor Troicki je poražen od Majkla Moa sa 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 5:7 u meču prvog kola Australijan opena.

U ovom četvoročasovnom meču Troicki je imao veliku prednost u trećem setu i u petom vodio 4:0, ali obe prednosti je ispustio.

Posle taj-brejka i borbe Mo je osvojio prvi set, da bi mu se na isti način Viktor revanširao već u drugom setu.

U trećem setu Mo je savladan sa 6:3, dajući Troickom prednost od 2:1 u setovima.

Troicki je uspio da dođe do brejka i vodstva od 5:3, ali je Mo za vrijeme serve stigao do 5:4, te Viktor nije uspio iskoristiti servis za pobedu pa je došlo do novog izjednačenja, a onda i taj-brejka poslije kog je Mo osvojio set.

Peti set Troicki je poveo sa 4:0, ali Mo osvaja četiri uzastopna gema i pobeđuje Troickog 5:4 sa 3-2 u setovima, eliminišući srpskog tenisera uz prolaz u drugo kolo.