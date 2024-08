Turnir u Britaniji imenuje stadion po Mariju

Endi Mari je otišao u penziju, ali neće biti zaboravljen. Teniser koji je uspeo da koliko-toliko bude u nekim periodima ravnopravan pa čak i bolji od velike trojke, dobio je svoj stadion.

Od naredne sezone, Centralni teren Kvinsa, turnira serije 500 koji se igra u Londonu dve nedelje pre Vimbldona, zvaće se po njemu.

Mari je juče na Olimpijskim igrama okačio reket o klin, posle poraza u četvrtfinalu dubla sa Denijem Evansom. Britanci su poraženi od Tejlora Frica i Tomija Pola (SAD) sa 6:2, 6:4.

Mari je htio da igra u Parizu i u singlu ali nije mogao zbog povrede.

Honouring our greatest Champion Introducing for 2025 'The Andy Murray Arena' at The Queen's Club pic.twitter.com/waeWTOJTP7