U Njujorku sve otkazano do septembra, Ju-Es open će ipak biti održan

Ju-Es open biće normalno održan od 31. avgusta do 13. septembra, uprkos novim mjerama u Njujorku, prema kojima će do septembra biti zabranjeni svi veliki događaji u ovom gradu. U cilju obuzdavanja epidemije koronavirusa, vlasti u "velikoj jabuci" zabranile su održavanje velikih skupova, ali se to ne odnosi na Ju-Es open, koji će biti igran iza zatvorenih vrata.

Gradonačelnik Bil de Blasio potvrdio je gostujući na Si-En-Enu da su donete nove mjere, u pokušaju da se spriječi širenje zaraze. De Blazio potvrdio da će Ju-Es open ipak biti održan.

"Svi veliki događaji su otkazani do septembra", potvrdio je De Blasio i potom objasnio o čemu se radi:

"To znači da su otkazani svi ulični sajmovi, veliki koncerti na otvorenom, parade... U ovom gradu nisu hiljade ljudi, nego više stotina hiljada. Jednostavno, sada nije vrijeme za to."

On je potom istakao da će teniski grend slem biti održan po redovnom programu, baš kao i duel poznatih njujorških bejzbol ekipa – Jenkiza i Metsa.

"To će biti jedan od događaja na kojem će biti sportskih aktivnosti koje svi volimo, ali bez publike. Ljudi će gledati putem TV-a, održaćemo tradiciju, ali isto kao sa Jenkizima i Metsima – bejzbol će se vratiti, tenis će se vratiti, ali neće biti publike", zaključio je De Blasio.

Prvi put u istoriji, turnir na terenima Flešing Medouza neće biti posljednji grend slem sezone, a kako sada stvari stoje, na njemu možda ne bude učestvovao nijedan član "velike trojke".

(RTS)