US Open nagovijestio da Novak neće igrati

Zvanični sajt US Opena nagovijestio je da Novak Đoković neće moći da uđe u zemlju i učestvuje na turniru u Njujorku.

Čelnici su turnira su izdali zvaničan proglas koji se tiče kovid protokola turnira.

Na US Openu planiraju da implementiraju zdravstvene i bezbjednosne protokole i time su direktno poručili svima koji dolaze u zemlju da neće moći da uđu bez dokaza o vakcinaciji.

Na osam dana do početka turnira, Novak i dalje čeka promjenu odluke koje se tiču tih mjera ulaska što se tiče stranih igrača, ali su nade sve slabije.

"U ovom trenutku svi koji imaju karte neće morati da pokažu dokaz da su vakcinisani da bi ušli na US Open. Ipak, ukoliko putujete iz inostranstva, kako biste bili na US Openu, morate da budete vakcinisani prihvatljivom serijom vakcina za kovid da biste putovali u SAD (ovo se odnosi na one koji nisu građani SAD ili imigranti)", stoji u saopštenju.

Na US Openu naglašavaju da će striktno poštovati mjere bezbjednosti i savjete u vezi sa kovidom koje im preporučuju državne i vlasti Njujorka.

US Open počinje 29. avgusta, a titule u singlu brane Danil Medvedev i Ema Radukanu