Ukrajinka odbila rukovanje nakon poraza od Ruskinje (VIDEO)

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk odbila se rukovati s Anastasijom Potapovom nakon što je poražena od Ruskinje na Majami Openu.

Ova ukrajinska 20-godišnjakinja bila je glasna kritičarka ruskih i bjeloruskih igračica kojima je dopušteno da nastave igrati na WTA turneji, a ranije je govorila o svom neodobravanju igračica koje odbijaju osuditi rusku specijalnu vojnu akciju na tlu njene otadžbine.

Kostjuk se takođe odbila rukovati s Ruskinjom Varvarom Gračevom i bjeloruskom igračicom Viktorijom Azarenkom.

No handshake between Kostyuk and Potapova, as expected pic.twitter.com/ejzwGEl2VF