Ukrajinski novinar verbalno napao Arinu Sabalenku

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka je pod velikim pritiskom na Rolan Garosu zbog podrške njene zemlje Rusiji u sukobu protiv Ukrajine, a nakon pobjede nad sunarodnjakinjom Irinom Šimanovič, ponovo je pokrenuta tema na konferenciji za medije, a teniserka je bila verbalno napadnuta od strane ukrajinskog novinara-

Novinar iz Ukrajine, koji ju je već ispitivao nakon meča prvog kola, ponovo je Arinu suočio s političkim pitanjima te ih je postavljao želeći polemiku s teniserkom koja odbija pričati na ovu temu.

"Želim te pitati dvije stvari. Prvo se tiče Bjelorusije. Ti si 2020. godine potpisala pismo podrške predsjedniku Lukašenku dok je tukao i mučio demonstrante s ulica. Potom si se pojavila i na proslavi Nove godine s njim. Kako je moguće da potencijalno najbolja teniserka svijeta podržava diktatora i...", dio je pitanja novinara iz Ukrajine kojeg je Arina odmah odgovorom prekinula: "Nemam komentar za tebe, ali hvala na pitanju."

On je nastavio:

"Budući da kažeš kako niko ne podržava rat, moje drugo pitanje je da li možeš da se zauzmeš za sebe i kažeš: Ja, Arina Sabalenka, oštro osuđujem činjenicu da Bjelorusija napada Ukrajinu raketama i želim da to prestane", glasilo je pitanje na šta je teniserka opet odgovorila: "Nemam komentar za tebe", prenosi "Klix".

