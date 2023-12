Uspjeh karijere: Hamad Međedović je šampion ''nove generacije''

Srpski teniser Hamad Međedović napravio je najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri. U Džedi je u subotu u finalu “Završnog ATP turnira sledeće generacije” pobijedio je Francuza Artura Fisa i stigao do veoma važnog trofeja. Bio je to uzbudljiv meč u kojem je odigrano pet setova.

Po setovima bilo je 3:4 (6), 4:1, 4:2, 3:4 (9), 4:1 za srpskog tenisera, a meč je trajao dva sata i 14 minuta. Uz pehar u Saudijskoj Arabiji, Međedović je osvojio i finansijsku nagradu od 514.000 dolara.

Popularni “Nekst džen” igra se po posebnim pravilima – na tri dobijena seta, s tim što je su za osvajanje seta potrebna četiri osvojena gema.

Međedović se trenutno nalazi na 110. poziciji ATP liste, a najbolji plasman dosad imao je tokom 2023. godine – 102. mjesto. Nema sumje da će mu pobjeda nad Fisom, 36. igračem svijeta, biti veliki podsticaj za sjajne rezultate u 2024. godini.

The man of the moment @MedjedovicHamad is the #NextGenATPFinals champ 2023! pic.twitter.com/wMInWxbnK8