"Uživam u mečevima s Novakom, rivalstvo s Rafom je posebno"

Rodžer Federer, drugi teniser svijeta, rekao je da je normalno što je uvijek "naoštren" da igra protiv Novak Đokovića i Rafaela Nadala.

Švajcarac protiv obojice tenisera ima negativan skor, ali i uprkos tome uvijek je maksimalno motivisan kada ulazi u te mečeve.

"Ne znam šta da vam tačno kažem o tim mečevima, pošto je normalno da sam veoma 'naoštren' kada igram protiv njih (Rafe i Novaka)", rekao je Federer.

Rodžer protiv Španca ima skor 15-23, dok je sa Srbinom nešto uspješniji 22-24.

"Naravno da uvijek imam vjeru u sebe. Ali je tačno da sam u finale Rolan Garosa 2011. godine možda ušao sa nešto manje samopouzdanja nego u prethodnim finalima. Mislim da protiv Rafe, neću da kažem da ne vjerujete 100 odsto u sebe, ali malo sumnjate u svoju igru. On to iskoristi i to mi se desilo nekoliko puta", kaže Rodžer i dodaje:

"Mislim da se to događa svima. Kada izađete da igrati protiv najboljih igrača koji su u sjajnoj seriji, vi onda ne igrati svoju savršenu igru i onda je teško za pobjedu. Pokušavate sve kako biste pobijedili, ali nekada vam igra ne funkcioniše".

Federer je istakao da uvijek uživa u mečevima sa Novakom i Rafom.

"Da budem jasan, želja za pobjedom uvek postoji i uvijek sam uživao u mečevima sa obojicom (Rafom i Novakom). Naročito rivalstvo sa Rafom je posebno", rekao je Federer.