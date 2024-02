"Uzme ti noge, pa dušu pa te onda uništi"

Argentinski teniser Tomas Martin Ečeveri prisjetio se u razgovoru za tamošnje medije nedavnog meča protiv Novaka Đokovića na Australijen openu.

Prvi reket sveta je posle eliminacije Prižmića i Popirina u trećem kolu bio bolji i od 27. igrača sveta, na prvom grend slemu u sezoni gde je završio učešće u polufinalu.

Ečeveri je upitan da li je tačna čuvena izjava Endija Rodika, koji je svojevremeno rekao da Đoković teniserima "prvo uzme noge, a potom i dušu".

"Da, to je veoma tačno i precizno. Prvo ti uzme noge. Onda dušu i na kraju dovrši sa uništavanjem. Da, to je apsolutno tačno. Znam sa čime sam se suočio. Znao sam da je njegov teren i turnir. To je kao da igrate protiv Rafaela Nadala na "Fillip Šatrijeu". Igrao sam svoju igru, bilo je to sjajno iskustvo koje ću uvijek nositi sa sobom", rekao je Ečeveri koji se takmiči na turniru u Buenos Ajresu.

Postojala je nada da bi mogao da napravi veliko iznenađenje.

"Naravno, bio sam malo razočaran jer nisam mogao da uradim ono što sam želeo u teniskom pogledu. To je sve deo iste celine, morate da nastavite da učite, shvatite šta ste dobro uradili, a šta pogrešno. To što sam imao ovakvo iskustvo mi pomaže da rastem kao igrač", sumirao je svoje utiske Argentinac.

