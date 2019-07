Vajda: Novak će prestići Federera, tako i treba da razmišlja

Trener Novaka Đokovića Marjan Vajda ubijeđen je da je petostruki šampion Vimbldona Novak Đoković na odličnom putu da stigne Rodžera Federera.

Ne samo po broju Vimbldona, već uopšte kada je riječ o Grend slem trofejima.

Vajda je u velikom intervjuu za slovački "Sport" nedavno rekao kako je Đoković ponovo na vrhuncu svoje igre, pričao je o njegovim kvalitetima, ali prije svega o završenom turniru u Londonu.

Finale sa Federerom bilo je dramatično, Novak je slavio poslije četiri sata i 57 minuta igre.

"Federer je u polufinalu US Opena 2011 imao takođe dve meč lopte i Novak je pobijedio. Rekao sam sebi da je tako nešto nemoguće više puta ponoviti. Iako sam u dubini duše vjerovao da nije sve gotovo, nisam očekivao da Federer napravi takvu grešku na forhendu, i potom da odigra Novaku na forhend kad je izlazio na mrežu. Poslije toga, počeo sam da shvatam da Novak može da pobijedi. Niko nije očekivao takvu dramu, ali bilo je najdramatičnije do sada. Vrh ledenog brijega", kaže Vajda.

Priznaje da je Novakova mentalna čvstina još jednom bila ključan faktor.

"Dao sam mu određena taktička uputstva. Više tehničke prirode, jer se Novak i Federer jako dobro poznaju. Znali smo da će Rodžer da ga izvlači na mrežu. Novak je pokušao da ga drži na liniji preciznim udarcima. Čak i na 15:40 on nije pomislio da je van igre i da je sve gotovo. To govori o njegovoj mentalnoj snazi."

Ta komunikacija pogledom između Đokovića i članova njegovog tima na čalu sa Vajdom, veoma je bitna tokom meča.

"Njega treba ohrabriti naročito na početku svakog seta. I kad odigra dobar udarac. kada odigra taktički dobar poen, treba mu reći da je uradio baš ono što je želio. Kad je u krizi mora da osjeti da smo uz njega. Sve to dolazi prirodno tokom mečeva. Znam kad treba da se 'umiješam'. Bio sam miran u finalu jer sam se usmjerio na taktiku, ali sam uvijek bio spreman da reagujem kada je on to tražio".

Igrati protiv gotovo svih na stadionu, a umjesto "Rodžer Rodžer" čuti povike "Novak Novak". Srbin je u svemu tome morao da bude i psihološki snažan, da ono što mu predstavlja problem pretvori u svoju prednost. I uspio je.

"Svi smo mu govorili da mora ostati miran. Navijači su masovno na strani Federera. Da jed podlegao atmosferi, išao protiv publike, počeo da ihprovocira ili spusti glavu, ne bi pobijedio. Sam je izmislio tu stvar, da čuje u svojoj glavi nešto drugo. Pomoglo mu je da ne reaguje burno na te poviuke sa tribina. To bi samo ohrabrilo Rodžera. Imao je i Novak svoju grupu navijača, ali znatno manju", dodao je Novakov trener, prenosi B92.

Novak je godinama unazad tražio i čini se našao način kako da "uđe u glavu" najvećim rivalima, Federeru i Nadalu. Gledajući od 2011. godine on je najdomaninatniji teniser u svetu tenisa.

"Igrao je mnogo puta sa njima. To mu je dalo sjajnu taktičku pripremljenost za ovo finale. Nije žurio. Bio je u stanju da miješa udarce i da zna kad je momenat za napad. Bio je to sjajan tenis. Bilo je zaodovljstvo gledati predivnu taktičku bitku oba igrača. Njegov mentalni sklop je pobjednički i to je vrlo važno. On ne pristaje na to da izgubi. Uvijek se koncentriše na naredni momenat".

Posebno je velika stvar bila dobiti tri taj-brejka protiv Federera.

"To nije slučajnost, već pažljivo isplanirana stvar. To je primijenio u taj-brejku, posebno u trećem. Percipirao je da je Federer igrao pet sati i da nije mogao igrati sa početnim intenzitetom. Zato ga je terao u dužu razmjenu. Isplatilo se. Čitao je dobro igru i osjetio je da su Federerovi udarci kraći."

Vajda je takođe rekao kako je najveći dio slavlja poslije pobjede bio u svlačionici. Novak je imao mnogo obaveza, išao je na šampionsku večeru, stigao je u stan pola časa pre ponoći gdje su slavili svi zajedno.