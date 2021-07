Vajda: Novakov rezultat nije čudo

Marjan Vajda, trener Novaka Đokovića, oduševljen je uspjehom najboljeg igrača svijeta na Vimbldonu.

Slovački stručnjak je pričao o radu sa Novakom koji je započeo još 2006. godine, ali i o Novakovom tretmanu u medijima, koji nije onakav kakav zaslužuje teniser takvog kalibra.

"Mediji pišu šta žele, možda imaju neki cilj ili žele da utiču na nešto. Nekada mi se čini da pišu jednostrano i da ne uviđaju kompleksnost Novakove ličnosti", kaže Marjan u intervjuu za "Sportklub".

Za njega Novakovi rezultati u ovoj fazi karijere ne predstavljaju iznenađenje.

"On je fantastičan, veoma fina i pozitivna osoba, što donosi mnogo dobre energije gledaocima. Nekada i ljudi navijaju za autsajdera, jer je Novak toliko dominantan i niko ne želi da vidi kako opet pobeđuje. Njegova dominacija je tako velika da su mnogi ljudi ljubomorni kada vide takvo savršenstvo, pa se pitaju, 'kako je to moguće, kako može toliko da pobeđuje?' Ne veruju da je to moguće. Smatram da je Novak neverovatan primer za mlađe generacije sportista, i za sve ostale. Dosegao je nivo na kojem navijači njegovu igru doživljavaju kao čudo, ali ona to nije, iza svega stoji mnogo rada i truda", kaže Vajda.

Goran Ivanišević je u timu sa Vajdom od Vimbldona 2019. godine i ta saradnja daje odlične rezultate, prenosi b92.

Vajda ističe da je Goranov dolazak bio pun pogodak.

"Mi kao tim delimo svaki trenutak, pripreme za meč, analize, ali ne samo to, delimo i strasti, privatni život sa svojim porodicama itd. Novak je neverovatan momak jer uvek donosi pozitivnu energiju, zadovoljstvo je biti deo našeg tima. Kada je reč o slemovima, Goran i ja komuniciramo na dnevnom nivou, glasovnim porukama, pisanim porukama i sl. Dan pre meča, na dan meča, ma svakog dana. I sa Novakom takođe. Ipak, onaj ko je u tom trenutku na turniru daje konačnu informaciju Novaku. Goran sad na Vimbldonu, ja nedavno na Rolan Garosu. To je jedino logično – kad si na turniru, znaš i šta se dešava okolo", poručio je Vajda.