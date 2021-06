Vajda: Uzme li Nole sve Grend slemove, daćemo otkaz Goran i ja

Marjan Vajda se po ko zna koji put preznojavao na tribinama gledajući Novakov triler meč.

Slovački stručnjak je ipak tokom celih četiri sata i 11 minuta igre u finalu Rolan Garosa pokazivao neviđenu mirnoću, kao da je bio svestan onoga što dolazi.

Novak je još jednom hladno izvršio egzekuciju na terenu i sa 0:2 došao do 3:2, bez da je i trunke posumnjao da je tako nešto moguće, jednom kada je dohvatio uzde meča u svoje ruke.

Vajda, koji je blistao kasnije u razgovoru sa novinarima, otkrio je jednu zanimljivu stvar, tačnije šalu njega i Gorana Ivaniševića.

"Rekli smo da ako Novak uspe da uzme sve Grend slem titule ove godine, daćemo obojica otkaz. Evo sad to i zvanično objavljujemo kao treneri!", rekao je Vajda i prasnuo u smijeh.

On je čvrsto ubijeđen da Novak ima šansu da napravi fenomenalan uspjeh i da u istoj godini osvoji sva četiri slema i olimpijski turnir, što se naziva "Zlatnim slemom".

Tako nešto posljednja je uradila Njemica Štefi Graf 1988. godine.

"Mislim da je to moguće, više nego moguće. Voli da igra na Vimbldonu i US Openu. Bio sam malo zabrinut za šljaku, jer on dug period godina, bar jedno desetak godina, imao je sjajne rezultate, ali je mogao da uradi mnogo više na Frenč openu, ali mu se nekako nije dalo", dodao je Vajda.

Kaže da ne vidi razlog da se još radujemo njegovim velikim pobjedama.

"Sve dok je Novak zdrav, kao što je sada, kada je u dobroj formi, mislim da ima sposobnost da osvoji Grend slem ove godine. Prilično sam siguran", podvukao je slovački stručnjak.

(B92)