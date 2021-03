Vajda i Ivanišević saglasni: Novak će oboriti još mnogo rekorda

Novak Đoković je nedavno postao najuspješniji teniser u istoriji po broju nedjelja na čelu ATP liste.

Šampion Australijan opena je od ponedjeljka u 312. nedjelji vladavine, taj rekord će rasti iz nedjelje u nedjelju i samo od Novaka zavisi koliko će dostići na kraju.

Kako igra, mnogi vjeruju da može glatko da stigne bar do 400 nedjelja kao broj jedan, a to mišljenje dijele i njegovi treneri, Marjan Vajda i Goran Ivanišević.

Oni su, kako je prenio "Ekspres", rekli da je Novak do velikog uspjeha išao postepeno, ali kako je oduvijek imao velike ambicije.

"U početku, kada sam krenuo da radim s Novakom, nije rekao da mu je prva želja da bude broj jedan. Uvijek sam naglašavao da je morao da radi naporno, da treningu da kvalitet i da mora mnogo da vježba da bi stigao do cilja. Istina je da je potrošio mnogo znoja i bio strpljiv, razvijajući svoju igru, često u bolovima i velikim naporima, kada nije vjerovao da će biti prvi, posebno zbog tog perioda između 2006. i 2011. godine", kaže Vajda.

Slovački stručnjak dodaje da je uvijek vjerovao da će njegov učenik stići daleko.

"Uvijek sam vjerovao u taj lagan, postepen rad koji će unaprijediti njegovu igru, sve do tog momenta kada je i sam došao do tog željenog nivoa, kao te 2011. kada je imao stvarno nevjerovatnu sezonu. Pošto je na Vimbldonu te godine postao broj jedan, promijenio mu se i život, ali bio sam zabrinut da će doći u onu tačku kada će reći, ok, dostigao sam svoj san'. To se nije desilo i sada dominira tako što pobjeđuje Federera i Nadal što je bilo gotovo nemoguće na početku", dodao je Marjan.

On primjećuje da se dosta toga promijenilo kod Novaka u posljednjoj deceniji.

"Fizički je jači, promijenio je način ishrane, uveo dijete, promijenio svoje navike kada je riječ o treniranju. Ako ostane zdrav, znam da će oboriti još rekorda, jer je veoma motivisan", zaključio je Vajda.

Goran Ivanišević, koji je u Novakovom timu od Vimbldona 2019. godine kaže da ga Đoković čini boljim trenerom.

"Sa Novakom, svaki dan se odnosi na napredak, on stalno nastoji da bude bolji i kad vidim sve te sjajne rezultate, shvatim da i mene to čini boljim trenerom. Naravno, to nije lako, ima mnogo uspona i padova, pritiska, jer za njega finale nije dovoljno dobro. On stremi rekordima, a kada hoćete da pobjeđujete, pod enormnim ste pritiskom. Ipak, bez tog pritiska, život je dosadan! Novak nastoji da mu odgovorimo na pitanja koja ga muče i moramo da budemo u stanju da mu uvijek damo pravi odgovor", zaključio je bivši šampion Vimbldona.

