Vanesa Brajant se zahvalila Đokoviću: Pravi prepoznaju prave

BIJELJINA - Odluka Novaka Đokovića da svoju 24. grend slem titulu US opena posveti Kobiju Brajantu, stigla je i do udovica pokojne NBA legende Vanese Brajant koja je najboljem srpskom i svjetskom teniseru zahalila na ovom gestu.

"Pravi prepoznaju prave", napisla je na "Instagramu" Brajantova uz fotografije Novaka u majici na kojoj je i njen pokojni suprug.

Ona je podijelila i snimak Novakove izjave nakon pobjede u finalu US opena nad Danilom Medvedevim.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković, podsjetimo, odao je veliko priznanje i svom protivniku u finalu US Opena Danilu Medvedevu, a zatim je ispričao kako je došao na ideju da obuče majicu "Mamba zauvek" sa brojem 24 i na neki način posveti trijumf Kobiju Brajantu.

"Razmišljao sam o majici pre sedam dana, nikome to nisam rekao do pre par dana kada su mi ljudi iz mog tima pomogli. Kobi mi je bio blizak prijatelj, mnogo smo pričali o mentalitetu pobednika, kako se vratiti posle povrede, kako biti na vrhu. On je bio jedan od ljudi na koje sam najviše računao, uvek je bio spreman da ti da podršku. Mnogo nas je potresla njegova smrt", istakao je Đoković.

Kobe Brajant, zvijezda NBA, tragično je poginuo 2020. godine.

Broj 24 predstavlja 24. grend slema koje je Nvak osvojio, ali i broj Kobija Brajanta koji je nosio kada je igrao za "Los Anđeles Lejkerse".