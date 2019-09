Vavrinka: Primijetio sam da se Novak muči, povlačenje me iznenadilo

Stan Vavrinka je ponovo bio koban za Novaka Đokovića u Njujorku. Ovog puta, ne samo on, već prije svega povreda Srbina koja je uslovila predaju.

Švajcarac je, ruku na srce, uradio što je bilo do njega, igrao je sa mnogo intenziteta, tačno, precizno, na kraju ponovo je među osam najboljih na Flašing medozu.

Stan je poslije meča rekao da je veoma zadovoljan svojom igrom.

"Veoma sam srećan, što sam pred vama večeras. Posebno je uvijek igrati protiv broja jedan na svijetu. Žao mi je što je morao da preda meč, ali meni je najvažnije kako ja igram, kako se krećem. Mislim da je to večeras sve bilo na visokom nivou. To je najvažnije", rekao je Švajcarac.

Kako je meč odmicao, kaže da je primjećivao Novakovo mučenje.

"Igrao sam dobro, dobro sam se osećao. Što je meč odmicao, igrao sam sve bolje, udarao lopticu snažnije, imao sam odličan osećaj na terenu. Naravno da sam video te neke stvari kod njega, da je u nevolji. Ipak, većinu vremena sam bio koncentrisan na sebe i svoju igru jer sam znao kakav je borac. Znao sam dobro da je u stanju da se vrati u meč. Nevažno kako se oseća na terenu, meni je bilo bitno kako sam ja", kazao je Vavrinka.

Iako, bilo je malo iznenađenje kada je Novak početkom trećeg seta krenuo ka njemu da se pozdrave.

"Da, bilo je iznenađenje. Uvijek je kada igrate sa šampionom kakav je on. Bio sam i ja u toj poziciji mnogo puta, ali uvijek očekujete ono najbolje od Novaka. Vidio sam da se ne osjeća dobro, ali je ipak bilo iznenađenje", dodao je Vavrinka.

Švajcarac se osvrnuo i na zvižduke dijela publike upućene Novaku na kraju meča.

"Uvijek ste iznenađeni kad igrate sa brojem jedan i kad čujete kako mu zvižde zato što je morao da se povuče. On i ja smo dobri prijatelji, dobro se poznajemo. On je veliki šampion i ako on mora da se povuče, nije najbolje za igrača da napusti teren na taj način".

Stan sada u mečevima sa Novakom na Grend slem turnirima ima skor 4-4.

"Volim Grend slem turnire, igrali smo u dva finala. Uvijek tada igram svoj najbolji tenis. Tada imam najviše samopouzdanja. Na tim turnirima je protiv njega uvijek bilo najteže igrati", zaključio je Švajcarac.

