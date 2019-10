Vavrinka ljut na medije u Švajcarskoj: Šta hoćete od mene?

Švajcarski teniser Stan Vavrinka ljut je na novinare u Švajcarskoj jer imaju osjećaj da ne vrednuju dovoljno sve što je uradio u proteklom periodu.

Vavrinka je zbog povrede leđa bio prinuđen da bez borbe preda meč Rodžeru Federeru u četvrtfinalu Bazela, a onda je neočekivano došlo do varnica u susretu sa medijima.

Na pitanje jednog novinara šta je potrebno da bi se vratio na nekadašnji nivo, inače mirni i staloženi Vavrinka je prosto eksplodirao.

"Imam utisak da ovdje, u ovoj sobi i u Švajcarskoj uopšte smatraju ja nisam imao dobru godinu. Možda pretjerujem, ali iskreno tako osjećam i moram da priznam da ne uživam da pričam za švajcarske medije. Ja sam 15. u ATP trci, još mogu da se kvalifikujem za ATP finale i vi me pitate, šta mi nedostaje da bih bio na najvišem nivou!?", izjavio je osvajač tri Grend slem titule.

Potom je podsjetio na svoje uspjehe.

"Ko je osvajao Grend slem turnire posljednjih nekoliko godina? Ja sam jedini van velike četvorke ko je uspio tri puta da osvoji trofej. To ne smije da se zaboravi. Vratio sam se ove sezone poslije ozbiljne povrede, 15. sam u ATP trci, bio sam povređen poslije US Opena i igrao sam u finalu Antverpena. Jedan sam od nekoliko igrača koji su pobedili Đokovića, mada je on morao da predam meč na US Openu. I onda me pitate šta je potrebno da opet osvojim Grend slem", ljuti se Vavrinka.

On je švajcarske kolege nazvao "razmaženim" jer su ih Federer i on navikli na uspjehe.

"Sve što sam uradio ove godine daje mi za pravo da smatram ovo uspješnom godinom. Vratilo mi se samopouzdanje, pobeđivao sam najbolje. Nisam osvojio Grend slem titulu, ali ko ih je osvojio? Ponovo sam u poziciji da sebe smatram kandidatom naredne godine i to mi je bio cilj za ovu sezonu. Da li bih volio da završim sezonu u Top 10? Da. Da li bih volio da opet uzmem Grend slem? Da, svakako, ali morete da budete realni", zaključio je Vavrinka, prenosi B92.