Vavrinka operisao nogu

Švajcarski teniser Stan Vavrinka obavijestio je javnost da je u srijedu operisan.

U pitanju je manja intervencija na lijevoj nozi koja ga je mučila u prethodnom periodu.

Kako je napisao na Twitteru u objavi, očekuje ga pauza u trajanju od nekoliko sedmica.

"Pozdrav ljudi, želio sam da vas obavijestim da sam, poslije određenih problema koje sam imao sa lijevom nogom izvjesno vrijeme, obavio manju operaciju. Sve je prošlo dobro. Biću van terena nekoliko nedjelja, ali jedva čekam da opet počnem sa treninzima", poručio je Vavrinka, prenosi "B92".

Hey guys, just wanted to update you . After having some problems in my left foot for a while, I have decided to do a small procedure on it. Everything went well . I will be out for a few weeks but can’t wait to start practicing again soon pic.twitter.com/5PZre7kluA