Vavrinka uputio snažnu poruku Đokoviću

Prvi reket svijeta Novak Đoković bio je primoran da preda meč osmine finala švajcarskom teniseru Stanislasu Vavrinki.

Zbog bolova u ramenu Đoković je tražio i medicinski tajm-aut, ali ni to mu nije pomoglo da se izbori za četvrtfinale.

Bol ga je natjerao da jednostavno odustane od daljnje borbe za titulu na US Openu, zbog čega će izgubiti veliki broj bodova.

Odustajanje najboljeg srpskog tenmisera u istoriji iznenadilo je njegovog protivnika, koji je rekao da je u toku borbe vidio da se Novak muči.

Nakon meča, Vavrinka je na društvenim mrežama uputio veliku podršku i snažnu poruku Novaku Đokoviću.

"Uvijek je zadovoljstvo igrati protiv tebe, šampione. Posebno na velikoj sceni. Nikada nije lako napustiti teren na ovaj način, želim ti brz oporavak! Pozitivne stvari koje sam izvukao iz ovog meča jeste da se osjećam veoma jako i spremno za četvrtfinale, vidimo se tamo", napisao je Sten Vavrinka na svom Twitteru.

Always a pleasure to play with you champ @DjokerNole especially on such a big stage! Never easy to leave court like that, I wish you a speedy recovery! Positives to take from the match are that i felt very strong and am ready for the quarters, see you guys there! pic.twitter.com/4OZRIYel6k