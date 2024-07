Velika pobuna u tenisu, igrači digli glas i prijete da će tužiti ATP

​Veliki broj tenisera odlučio je da digne glas protiv ATP-a zbog toga što najavljene promjene u ovom sportu predstavljaju "udarac na njihovu egzistenciju".

O čemu se radi? Smanjuje se broj "dublaša" na turnirima tako da je čak 49 tenisera, većina njih iz TOP20 na listi "dublaša", poslala pismo u ATP uz prijetnju tužbom.

Plan je bio da se sa primjenom pravila počne od Vimbldona, tako da su za sada nova pravila "povučena" iz Hamburga, Gštada, Bastada i Kicbila u julu, prenosi "ITV", piše Mondo.

Razlog zbog kog je ATP povukao ovu odluku je što vjeruje da im nisu dovoljno rano najavili takav potez, zbog čega "dublaši" vjeruju da će se u budućnosti neminovno desiti ova promjena, prosto jer je organizacija primijetila da nisu dovoljno atraktivni na turnirima.

Prema njihovom mišljenju, uvođenje takvih restrikcija krajem sezone "može da uništi mogućnost velikom broju tenisera da nastave da zarađuju od ovog sporta". Igrači su u pisimu napisali da se čitave sezone donose čudne odluke, opominjući da je ograničenje učesnika igrača dubla udarac na njihovu egzistenciju.

"Radujemo se ukidanju novih restrikcija na turnirima, ako ne budu ukinute, igrači će se posavjetovati oko tužbe", poručili su igrači koji su tek 30. juna obavješteni o novim pravilma, samo dvije sedmice od njihove implementacije.

Prosto, ATP je primijetio da im se "ne isplati" da na turnirima i dubl igrači zarađuju ozbiljan novac, tako da su odlučili da to sasjeku u korijenu, međutim, nisu se nadali ovako žestkom odgovoru. Ovo je samo još jedna u nizu pobuna u tenisu, dijelom i zbog toga što ostali nisu znali da stanu iza Novaka Đokovića kada je najavio šta će se desiti. Zato se Đoković i povukao sa čela Savjeta igrača ATP i osnovao svoju PTPA organizaciju, koja se bori za prava tenisera koji nisu u samom vrhu. U međuvremenu je to rezultiralo određenim promjenama za "singl" igrače, gdje će ATP ubuduće izdvajati novac za one u najboljih 250, međutim, očigledno je da je potrebna reforma i u dublu, prenosi "Mondo".

