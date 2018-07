Veliki povratak Novaka Đokovića: Osvojen četvrti Vimbldon i 13. Grend slem titula

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na Vimbldonu pobjedom nad Kevinom Andersonom u velikom finalu! Đoković - Anderson 6:2 6:2 7-6

Đoković je savladao Južnoafrikanca rezultatom 6:2, 6:2, 7:6 (7-3) poslije nešto manje od 2 sata i 20 minuta i stigao do prve titule u sezoni, a ujedno i prvog Grend slema nakon više od dvije godine.

Novaku je ovo četvrti trofej na terenima ’Ol Ingland klaba’, osvojen poslije tačno 770 dana, pa su sada ispred njega samo Rodžer Federer sa osam, Pit Sampras sa sedam i Bjern Borg sa pet.

Srpski as je osvojio 13. Grend slem trofej i osamio se na četvrtom mjestu vječne liste iza Federera (20), Rafaela Nadala (17) i Samprasa (14).

Đoković je potvrdio da se vratio u formu u kojoj je bio tokom 2015. i 2016. godine, poslao jasnu poruku najvećim rivalima, posebno polufinalnom pobjedom nad Nadalom, dok je u duelu sa Andersonom imao mnogo više snage od istrošenog protivnika.

Obojica su u nedjelju ušla poslije maratonskih polufinala (dva najduža u istoriji Vimbldona), ali je Srbin iskoristio nervozu Južnoafrikanca i odmah preuzeo kontrolu. Napravio je brejk u prvom gemu, potom mu servis oduzeo i u petom, što je bilo dovoljno za lagan prvi set.

Drugi set bio je potpuno preslikan, brejkovi u isto vrijeme, osim što je Novak morao da spasi jednu brejk šansu u finišu, prije nego što je poveo 2-0, da bi osmi igrač na ATP listi dostojan otpor pružio tek u trećem dijelu igre.

Tada je propustio nekoliko brejk lopti, od kojih su neke bili i prilike za set, ali se u svakom trenutku srpski predstavnik izvlačio odličnim servisima i u taj brejku ostvario jedan od najvažnijih pehara u karijeri. Ne samo zbog važnosti turnira, nego i svega onoga što je proživio i preživio u posljednjih 18 mjeseci.

Postao je najniže rangirani šampion u Londonu (21. mjesto) još od Gorana Ivaniševića 2001. godine i zaradio ček na više od dva i po miliona evra

III set:

6-2 Bravo Novače

6-6 - Anderson je imao dvije brejk lopte ali Đoković uz dosta problema dolazi do tajbrejka.

5-6 - Anderson ekspresno dolazi do novog vođstva i Đoković servira za izjednačenje

5:5 - Uspio je Đoković da spasi dvije brejk lopte i da spriječi Andersona da osvoji set.

4-5 - Anderson sve sigurniji na terenu i osvaja još jedan svoj servis.

4-4 - Napao je Južnoafrikanac, došao do prilike za brejk, ali je Đoković to spasao i došao do gema

3-4 - Anderson je odigrao najbolji gem na meču i osvojio svoj servis. Rezultatski mnogo neizvjesniji set nastavljen je po jednim gemom na obe strane, iako je Đoković uspijevao da čita servise rivala.

3-3 - Đoković bez izgubljenog poena. Još nije imao priliku za brejk u trećem setu

2 3 - Anderson se ne da. Zadržava vođstvo u trećem setu.

2-2 Đoković asom potvrđuje svoju dominantnost i sigurno osvaja servis.

1-2 - Ne dozvoljava Kevin nove šanse za brejk, već zadržava prednost u trećem setu.

1-1 - Bez izgubljenog poena Đoković dolazi do gema.

0 -1 - Konačno je Andersonu pošlo za rukom da osvoji prvi gem u setu i stigne do prvog vođstva na meču.

II set

I u drugom setu Đoković pravi brejk na samom početku. U pauzi između dva seta je Anderson imao masažu desne ruke, ali po povratku na teren i dalje servira preko 200 kilometara na sat. A, Novak nastavlja tamo gde je stao u prvom setu. Odmah je oduzeo servis protivniku!

2:0 - Potvrđuje Đoković brejk i uvećava prednost.

2-1 Uspio je Anderson da nekako osvoji gem na svoj servis.

3:1 - Nastavlja Đoković sa sigurnim servisima i zadržava stečeno vođstvo.

4-1 - Još jedan brejk i Novak ima sigurno vođstvo u drugom setu.

5:1 - Prvi put od starta meča Anderson uspijeva da dođe do izjednačenja u gemu u kojem Đoković servira. Nije to spskom igraču mnogo smetalo da nastavi u dobrom ritmu. Anderson servira za ostanak u meču.

5-2 - Dolazi Anderson do još jednog osvojenog gema, ali Novak servira za vođstvo od 2-0 u setovima.

Set za Đokovića! Bez previše otpora je Đoković dozvolio Kevinu da dobije naredni gem i koncentrisao se na sopstveni servis. Dva brza poena prije odličnog napada Andersona koji je završio lijepim poluvolejom. Nešto kraći napad rivala Južnoafrikanac je kaznio bekhend paralelom, da bi izuzetnim riternom došao do prve brejk lopte u meču. Srbin je spasao dobrim forhendom, malo "dodao gas" i drugi set je u džepu.

I set

Đoković je na samom početku meča Andresonu oduzeo servis i poveo sa 1-0, a nakon toga ostao siguran u svom gemu. Anderson u trećem gemu siguran na servisu za rezultat 2-1.

3:1 - Rutinski, uz samo jedan izgubljen poen, Novak zadržava prednost. Đoković ima prednost od 4-1 i potpunu kontrolu u prvom setu.

Potpuno je Novak umrtvio atmosferu odličnom igrom kojom nije dozvolio da se Anderson razmaše. U sedmom gemu je Kevin uspijevao da pogađa prve servise i lako dobije taj dio igre, pa će Novak servirati za vođstvo u setovima.

Anderson je u polufinalu eliminisao Džona Iznera u istorijskom meču koji je trajao više od šest i po sati, zbog čega je Đokovićev meč sa Rafaelom Nadalom kasnio i morao je da se igra dva dana.

Novak je nakon drame i novog maratona (ovaj duel je bilo drugo najduže polufinale Vimbldona poslije meča Anderson – Izner) eliminisao velikog rivala u 52. epizodi rivalstva "Rafole".

Izvjesno je da će obojica biti veoma umorna nakon naporne završnice turnira, a ovo će biti njihov sedmi međusobni duel, Đoković je mnogo uspješniji jer je trijumfovao u posljednjih pet, među kojima su dva na Vimbldonu 2011. i 2015. godine.

Srpski igrač je do sada osvojio 12 Grend slem trofeja, dok je Andersonu ovo drugo finale poslije onog u Njujorku prošle godine.

