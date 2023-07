Veliki skandal na Vimbldonu, policija spriječila veći incident (FOTO/VIDEO)

​Uprkos upozorenjima, došlo do incidenta. Aktivistkinja organizacije "Samo zaustavi naftu" upala je na teren broj 18 u sklopu protesta protiv fosilnih goriva koje ova grupa već duže vrijeme praktikuje na sportskim borilištima.

Policija je na vreme reagovala i spriječila veći incident, ali je ostalo pitanje kako joj je uopšte to pošlo za rukom kada su na to ranije upozoravali. Sreća je da je kiša prekinula mečeve i da niko od igrača nije bio ugrožen.

Postojao je strah da bi radikalni ekološki aktivisti mogli izazvati incident na Centralnom terenu, piše "TheGuardian".

Zbog toga je bio pripremljen plan za takve slučajeve koji podrazumjeva pojačane mjere bezbjednosti na i van terena, dok je teniserima poručeno da "ne pokušavaju da kopiraju Džonija Bejrstoua".

Riječ je o engleskom igraču kriketa koji je u srijedu zaustavio jednog od demonstranata iz pokreta "Samo zaustavi naftu", a zatim ga iznio sa terena.

Kako se najavljuje incident na Centralnom terenu, u opasnosti bi mogao da bude i Novak Đoković koji će većinu, a ako ne i sve mečeve igrati baš tu, pa se upozorenje odnosi i na njega, da ne pokušava da sam riješi problem.

Posljednjih mjeseci, ekološki aktivisti su se istakli i sabotiranjem prvenstva u snukeru, dok je jedan od njih prošle nedjelje otkrio infiltriranom novinaru da je Vimbldon njihov sljedeći plan.

Po svemu sudeći, namjeravaju da se drže sudijske fotelje, mreže, a možda i terena.

"Slika nečije ruke zalijepljene za nešto na Centralnom polju bi bila odlična. To bi bilo veoma inspirativno. Ima dosta ljudi koji bi to uradili", otkrio je aktivista u tom razgovoru.

Vimbldon je zbog toga upozorio gledaoce da ne mogu da donesu nikakve predmete koji bi mogli da budu iskorišćeni za sabotiranje ili oštećenje imovine All England Cluba, uključujući boju u spreju, suzavac za samozaštitu i lijepak, prenosi "Nova".

Someone just threw a puzzle & confetti onto Court 18 during Dimitrov vs Sho at Wimbledon Just Stop Oil protesters are attempting to leave their mark. Activism is important, but this is not how you go about it. I don’t see how this is helpful or productive towards their cause. pic.twitter.com/MSeh6NYByR