Venus i Voznijacki dobile specijalne pozivnice za Indijan Vels

Sedmostruka grend slem šampionka američka teniserka Venus Vilijams i bivša prva igračica svijeta Dankinja Karolina Voznijacki dobile su specijalne pozivnice za učešće na turniru u Indijan Velsu.

Turnir u Indijan Velsu u muškoj i ženskoj konkurenciji održaće se od 6. do 17. marta. Organizatori su naveli da će tokom nedjelje objaviti imena preostalih igrača kojima će dodijeliti vajldkarte.

Vilijams ima konstantnih problema sa koljenom, poslije povrede koju je zadobila u prvom kolu Vimbldona prošlog jula. Izgubila je u prvom kolu Ju Es opena u septembru i poslije toga 43-godišnja teniserka nije odigrala nijedan meč.

Can’t wait to be back at #TennisParadise https://t.co/O7bpNh67Yh