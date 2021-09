Vilander: Ako Novak osvoji Njujork, samo o tome će se pričati

Mats Vilander, nekada prvi teniser svijeta, smatra da je Novak Đoković na dobrom putu da osvoji kalendarski grend slem.

Šveđanin je komentarišući Novakove prve mečeve na US Openu, rekao da ga je impresionirao Novakov fokus na rezultat u prva dva kola.

"Mediji su mu pomogli jer je dobio mnogo pitanja kako uspijeva da ostane koncentrisan. Objasnio je prije neki dan sopstveni mehanizam i čini mi se da ga to drži u sadašnjosti. Mogli bismo da ga pitamo kako se nosi sa pritiskom osvajanja kalendarskog slema, ali je činjenica da pokušavamo da shvatimo šta on radi iz dana u dan da održi taj fokus. Mislim da je publika bila ljubaznija prema njemu u drugom kolu i vjerujem da će Novak dobijati sve više i više podrške od publike, jer svi žele sportski događaj na kome se piše istorija. Što bude bio bliži ljudi će biti uzbuđeniji", smatra Mats, prenosi B92.

On je ubijeđen da bi Novakovo osvajanje kalendarskog slema bilo dobra stvar za tenis.

"On već ima 'Novak slem', sva četiri turnira zaredom, ali ne u kalendarskoj godini. Serena Vilijams je stigla do 'Serena slema'. Ko zna, možda jednog dana prestanemo da pričamo o kalendarskom slemu. Nećemo ako Novak bude uspio u tome, jer će ga to odvojiti od ostalih i svrstati u krug sa Rodom Lejverom", zaključio je Vilander uz opasku da je Novak, od članova 'velike trojke', najkomforniji na sva četiri slema.