Vilander: Đoković je trenutno nepobjediv

Velike riječi hvale na račun srpskog tenisera Novaka Đokovića stižu od njegovog "vječitog kritičara", Matsa Vilandera nakon što je Nole pobijedio Kajla Edmunda za plasman u treće kolo US opena.

Prvi reket svijeta je trijumfovao sa 3:1, nakon što je izgubio prvi set od Britanca.

Sljedeći rival će mu biti Nijemac Jan-Lenard Štruf.

"Mislim da će Novak zahvaliti sebi što je izgubio prvi set od Edmunda jer ga je to natjeralo da igra iz zaostatka. To je dobra vježba – nije lako kada ste u situaciji da morate da dobijete tri od četiri naredna seta. Mislim da mu je to zaista pomoglo, a naročito će biti od značaja u duelu sa igračem poput Štrufa, koji servira 'bombe' sve vrijeme i rizikjuje. Jan-Lenard će biti dobro pripremljen”, prokomentarisao je Mats Vilander.

On je istakao da prazne tribine čak i odgovaraju Srbinu.

"U isto vrijeme, djelovalo je da je Novak uživao u svom svijetu u kojem nije bilo navijačima koji bi mu dobacivali. Sada sve zavisi od njega – Štruf može da bude problem ukoliko Novak izgubi koncentraciju, ali trenutno ne mogu da zamislim da će se to dogoditi", dodao je Vilander i potom poentirao:

"Novak je u ovom momentu nepobjediv."

