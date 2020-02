Vilander: Nadal će ove sezone postati G.O.A.T. na papiru

Teniski ekspert Mats Vilander kaže da je nemoguće porediti Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Stručni konsultant Eurosporta vjeruje da je ova sezona ta koja će Bika sa Maljorke krunisati kao najboljeg tenisera ikada, ali na papiru.

Federer trenutno ima 20 Grend slem trofeja, samo jedan više od Nadala, koji je najveći favorit za osvajanje narednog – Rolan Garosa. "Nikad nisam mogao da poredim Rodžera i Rafu, jer kako da poredite njih dvojicu? To je nemoguće. Federer je stariji pet godina, šest godina, bla-bla. Ne, ne možete, ali na papiru Nadal će ove sezone postati najbolji teniser svih vremena. Mislim da hoće", rekao je Vilander.

Vilander ističe da će Nadal gotovo sigurno osvojiti bar jedan Grend slem ove sezone.

"Mislim da je Rafa veoma pametan, on je previše dobar igrač i ako on misli da može da osvoji mislim da to znači da je fizički dovoljno spreman da to i učini. Dakle, da, Rafa će osvojiti neki Grend slem ove sezone, ali da li će postati broj jedan, ostaje da se vidi. Ovo je duga sezona sa Dejvis kupom, a sada i ATP kupom, pa mislim da će mu u jednom momentu u godini trebati pauza i to nikada nije dobro za rangiranje. Ali, da li on igra za rangiranje? Ne počinje od toga ali mislim da igra da osvoji Grend slem i ako sve radi kako je zamislio ove godine, može da poželi i mjesto broj jedan takođe, ali mislim da će pokušati da osvoji još jedan ili dva grend slema", zaključio je Vilander.