Vilander: Novaku poraz dobro došao, vratiće se

Teniski stručnjak i komentator "Eurosporta" Mats Vilander smatra da je poraz od Hjeona Čunga dobro došao Novaku Đokoviću da vidi gdje je poslije šestomjesečne pauze.

Srpski teniser Novak Đoković poražen je u osmini finala Australijan opena, pošto je Hjeon Čung slavio u tri seta - 7:6, 7:5, 7:6.

Srbin je i pored poraza osvojio poene u Melburnu jer je prošle godine ispao u drugom kolu.

Bio je to tek četvrti meč koji je ove godine odigrao Đoković, pošto je od četvrtfinala Vimbldona napravio pauzu zbog povrede lakta.

"Čung je zaslužio pobjedu, pogotovo pošto je prethodno pobijedio i Sašu Zvereva. Snažan je, njegov forhend je ubitačan. Bio je bolji igrač u ovom duelu", konstatovao je Vilander.

"Bilo je ovo previše rano da bi se mislilo da Novak može da osvoji turnir. Vjerujem da bi on prvi to rekao. Mislim da mu je sve ovo dobro došlo da vidi gdje je, da shvati da ima drugih igrača, mladih, koji igraju vrlo slično njemu. Čung igra sa osnovne linije, kreće se dobro kao što je Novak u prošlosti, a fizički je jači u ovom trenutku. Novak igra dobro, vratiće se, ako to zaista želi", dodaje Vilander.

Čung je tek treći igrač koji je u Melburnu uspio da pobijedi Đokovića sa 3:0. Prije njega su to uradili Marat Safin (2005) i Rodžer Federer (2007).

(Sportklub.rs)