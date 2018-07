Vilander: Teren 1 je veliki razlog Federerovog poraza

Sedmostruki Gren slem šampion Mats Vilander vjeruje da je porazu Rodžera Federera na Vimbldonu doprinijela činjenica da se meč igrao na Terenu 1, a ne na Centralnom stadionu.

Federer je vodio sa 2-0 u setovima, imao i meč loptu u trećem, ali je na kraju izgubio od Kevina Andersona sa 13:11 u petom setu.

“Mislim da je to što se igralo na Terenu 1 bio veliki faktor – trava je tamo zelenija jer se na Centralnom uvijek više igra. Takođe, Anderson je ove godine već nekoliko puta igrao tu, dok se Federer tu nije našao tri godine. Na Terenu 1 je vjetrovito, dok na Centralnom nije zbog krova, čak i kada je on otvoren. Nisu to izgovori, ali jesu razlozi zašto je Federer ponekad malo kasnio“, objašnjava Vilander.

Šveđanin je potom pohvalio i Andersona, koji je stigao do finala i tu izgubio od Novaka Đokovića.

“Mislim da je rijetko videti da neko izađe sa tako jasnim i odlučnim planom na teren. Napadao je čim bi vidio loptu, i to uglavnom na Federerov forhend. Jeste Federer bio pomalo pasivan, ali Anderson je igrao fantastično i nije se mnogo toga moglo uraditi“, dodao je Vilander.

Sâm Federer posle poraza nije mnogo pažnje pridavao tome što se igralo na Terenu 1.

“Ne mislim da bi se mnogo promenilo da sam igrao tamo i prošle godine, nije kao da bih se sećao kakav je osećaj. Da budem iskren, mislim da to nije bilo važno. Imao sam svoje šanse i uprskao sam ih, u tome je zapravo problem“, rekao je Federer.

Rodžer je rekorder po broju vimbldonskih titula, ima ih čak osam.

