Vilander: Zabrinut sam za Novaka, sklonite to sa terena

Povreda Novaka Đokovića i nezvjesnost oko njegovog igranja protiv Miloša Raonića naravno da je bila tema u specijalizovanoj emisiji "Eurosporta" koju vode Barbara Šet i Mats Vilander.

Njih dvoje su se uključili u program uživo malo poslije trijumfa Rafaela Nadala i njegovog plasmana u osminu finala, a na Barbarino pitanje da li je on nekada, kao igrač, imao slično iskustvo kao Đoković protiv Frica, Vilander je rekao:

"Bio sam povrijeđen, ali mi se to nikada nije dogodilo tokom turnira. Za Novaka je to zabrinjavajuće. Moram ovo da kažem. Taj Melburn znak, to je ista farba koja se koristi za linije i svi znamo da su linije mnogo brže i klizavije", rekao je Šveđanin koji je imao i poruku za čelnike turnira:

"Sklonite taj Melburn znak!!! Rafa Nadal igra pozadi, previše je to blizu osnovne linije. A Novak u sljedećem kolu igra protiv Miloša Raonića gdje moraš da reaguješ brzo sa riternom, jer Raonić igra brz tenis. Veoma sam zabrinut za Novaka".

Đoković i Raonić bi na terenu trebalo da se nađu u nedjelju u 11 časova po srednjeevropskom vremenu, ukoliko, naravno, Srbin bude spreman za igru.

Preskočio je trening u subotu, čeka rezultate skenera koji bi trebalo da pokaže da li mu je mišić stvarno pukao, dok direktor takmičenja Krejg Tili smatra da će Nole igrati.

"Nadam se da ćemo ga gledati. On je otporan, čvrst momak. Zaključiće o čemu se radi, otići na odgovarajući tretman. Kakav je bio u ona dva seta pred kraj, stvarno sam bio iznenađen. Gledao sam ga mnogo puta kako igra ovdje, na ovom terenu. Osjeća se dobro na njemu, podiže igru, u tome je jako dobar", rekao je Tili.

(Telegraf.rs)