Vilander brani Đokovića: Svijet je nekorektan

Mats Vilander, nekadašnji teniser, a sada komentator "Eurosporta", govorio je o prvom teniseru svijeta Novaku Đokoviću i Adria turu zbog čije je organizacije u vrijeme pandemije virusa korona dobio brojne kritike.

Šveđanin je u razgovoru za "Ubi tenis" stao u odbranu srpskog tenisera, što često nije bio slučaj.

"Intervjuisao sam Novaka prvog dana Adria tura, bio je veoma srećan što je to organizovao. Rekao mi je da je imao suze u očima tokom mečeva. Nole je platio za svoju naivnost želeći da učini ono što je ispravno. Morate skinuti kapu Noletu jer je on pokušao da učini nešto za djecu iz svoje zemlje", rekao je Vilander.

Ipak, Vilander ističe i da je odluka da regionalna turneja bude održana bila "kritična".

"Prilično je iznenađujuće da napadaju samo njega. Mada, možda i nije iznenađenje jer je on broj jedan. On je veoma inteligentan momak, srediće on sve to. Reći će, momci, nije u redu da bude samo moja greška, vi ste ipak došli. Svijet je nekorektan, on je broj jedan, možda će završiti karijeru kao najveći teniser u istoriji, tako da to zaista nije fer. Odluka da turnir bude održan bila je kritična u ovom trenutku, ne samo iz ugla igrača, već i iz ugla predsjednika Savjeta igrača", dodao je on.

Vilander je prokomentarisao Novakov status u Savjetu igrača, čiji je predsjednik.

"Svi mi povremeno pravimo greške. Da li bi trebalo da podnese ostavku? Ne, osim ako on to ne želi. Ako je većina igrača protiv njega, onda u redu, ali ja za to nisam čuo", zaključio je Vilander.

