Vilander ne odustaje: Federer je GOAT

Bivši teniseri Tim Henman, Mats Vilander i Majk Brajan smatraju da nije sve u brojevima kada je riječ o najvećem teniseru svih vremena.

Novak Đoković trenutno ima 24 Grend slem titule, dvije više od Nadala i četiri više od Federera, međutim, navodno, nije sve u tome.

"Imate dvije različite konverzacije koje se vode o temi najvećeg igrača ili najboljeg igrača, tu se dolazi do brojki i Đoković je najbolji po tome. Ako pričate o uticaju i popularnosti, tu je sve jasno, niko ne sumnja da je Federer najpopularniji koji je ikada u ovom sportu. Generalno, Đoković je najbolji po brojkama, ali će mnogi i dalje izabrati Federera zbog njegovog doprinosa igri na mnogim nivoima“, kaže Henman, nekada četvrti teniser svijeta i šestostruki grend slem polufinalista, piše "Sport klub".

Mats Vilander, šestostruki grend slem šampion, kaže da ne ne voli da govori o tome ko je GOAT.

"Najveći svih vremena je jedna stvar, ali najbolji, tu titulu bismo sada dali Đokoviću. Najveći svih vremena, to bih dao Federeru jer on je taj koji je tenis donio na svačiji ekran. Biće interesantno vidjeti šta će Federer raditi ubuduće, hoće li biti deo tenisa kao što smo mi sada u medijima. Hoće li biti u trenerskom poslu? Ima menadžersku kompaniju i uključen je u proizvodnju opreme, ali volio bih da ga čujem kako komentariše, čisto da čujem šta ima da kaže, to bi bilo sjajno. Bilo je tužno kad je riješio da se povuče, to je bio najtužniji momenat kojem sam svjedočio u profesionalnom tenisu. On je sjajan momak, klasa, dobar je sa svima".

Majk Brajan, bivši broj jedan u dublu, saglasan je da je Federer ispred svih.

"Sva trojica su veliki šampioni, ali za mene, Federer je na vrhu. Tih godina kada je dominirao, jedva da je izgubio poneki meč. I to kako je radio bilo majstor. On je najopušteniji u svlačionici. Prije finala Vimbldona, smeje se u kao da je nedjeljom popodne u parku. Kada se sve sabere, ko zna ko će imati sve rekorde. To će verovatno biti Đoković, ali će Rodžer oduvijek imati posebno mjesto u mom srcu", rekao je Brajan.