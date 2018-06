Vilander o Novaku: Problem je glava, a ne fizička sprema

Mats Vilander, legendarni švedski teniser, rekao je da je za Novaka Đokovića možda i bolje da propusti Vimbldon i sezonu na travi.

Pored toga stručni konsultant "Eurosport" kazao je da je sada očigledno da Novak ima mentalni problem, u smislu da nema više ono samopouzdanje od prije.

"Mislio sam da nije dobro fizički spreman. Međutim pružio je odličnu borbu i dobro je igrao mečeve", kaže Vilander i nastavlja:

"Mislim da je na dobrom putu. Ne mislim da je fizička sprema ikada bila problem, već je to glava (mentalni problem)".

Đoković je u utorak izgubio poslije velike borbe od Marka Čekinata, a poslije duela izjavio je da ne zna da li će igrati na sezoni na travi.

"Novak možda ne bi trebalo da igra na travi zato što je to podloga koja ubija samopouzdanje. I da igra dobro na travi, teško je naći dobre terene za treniranje, ne možete dobro da se krećete zato što dosta proklizavate i ako želite da se vratite na ono najbolje, a to je za Novaka beton, logično je da ne biste želeli da igrate na travi", kaže Vilander u emisiji "Game, Schett and Mats".

Nekada najbolji teniser svijeta kaže za srpskog igrača da je osvježavajuće vidjeti Novaka kako se vraća.

"Pitanje je šta se sada dešava, ali osvježavajuće je vidjeti da se vraća. Jedina stvar koja je nedostajala bilo je samopouzdanje u četvrtom setu. Imao je šansu, ali nije smio da odigra opušteno. To je sve do samopouzdanja, nije želio da pobijedi sam sebe. Kada ste sigurni u sebe i kada osvajate Slemove ne mislite o tome da će te pobijediti sebe i onda te poteze pogađate", kaže Mats.

Vilander otkriva i šta Novaku nedostaje u igri.

"Najvažnije mu je da bude kući sada, da napravi pauzu od hotela. Idi kući i treniraj naporno mjesec dana. Ako dobro igra i ako bude na 80 odsto, kao što sam čuo da je bio, to mu daje šansu da se ponovo vrati na 100 odsto", rekao je Vilander i potom zaključio:

"Novak nema servis ili forhend Del Potra ili Rafin govor tijela. Potrebna mu je ta neka neka granica i da bude 100 odsto spreman".