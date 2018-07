Vilander se izvinio Federeru zbog izjave da nema mu*a

Višestruki Grend slem šampion, a TV analitičar Mats Vilander izvinio se Rodžeru Federeru na nekim komentarima koje je imao o njemu.

Šveđanin je u posljednje vrijeme često kritikovao Švajcarca, a prije nekoliko nedjelja je rekao da nema mu*a zbog odluke da ne igra na Rolan Garosu.

"Izvinio sam mu se na tom izrazu. Danas u mnogim sportovima nedostaju šampioni, koji imaju srce i mu*a. Mnogi pobjeđuju. Onda sam rekao da bi Federer mogao da ima srce i mu*a, ali su mu se uvijek smanjivali na minimum protiv Rafaela Nadala. To je bilo kada je redovno gubio na travi od njega, ali nikad ništa nije pokušavao. Rodžer Federer nije savršen, iako je Švajcarac i oni prave savršene stvari, kao satove na primjer. Rodžer nije savršen. On to zna, mi to znamo", rekao je Vilander.

"Poštujem Federera više od bilo kog drugog igrača u istoriji. Zbog toga ga najviše i kritikujem. Jer očekujem više. Ono što zaista želim da vidim je da Federer pobijedi Nadala u Parizu u meču od pet setova. Da li je to moguće? Nemam ideju. Ali bi to sigurno bio najbolji meč ikad", dodao je Šveđanin.

"S njim sve izgleda tako lako, ali vjerujte mi, nije tako, čak ni za Federera. On već imao 35 godina kada se prvi put povrijedio. Mnogi su mislili da je završio. Ali Federer je uradio nešto potpuno suprotno. Rekao je sebi: "Ili ću se vratiti kao najbolji ili se neću vratiti uopšte". I upravo to je uradio. Njegove emocije poslije osvajanja Australijan opena prošle godine su svima pokazale koliko je poseban".

(B92)