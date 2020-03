Virus korona bi mogao da "pomogne" Đokoviću

Virus Korona je otkazao Indijan Vels, a to će značajno uticati na situaciju na ATP listi. Bojazan od širenja zaraznog virusa uticala je na organizatore turnira u Kalifornijskoj pustinji da otkažu jedan od najvećih turnira na svijetu (nezvanično ga zovu peti Gren slem turnir).

Otkazivanje Mastersa u Indijan Velsu uticaće značajno na ATP listu, jer će doći do gubitka bodova kod mnogih igrača, koji te bodove neće moži da nadoknade, bar ne u narednih nekoliko meseci, dok se ne pronađe novi termin za turnir u Indijan Velsu.

Za sada se nezvanično spominje da bi on mogao da bude odložen za septembar poslije US Opena, ali jako je teško pronaći termin u zgusnutom teniskom kalendaru i pitanje je da li će ove godine Indijan Vels uopšte i biti odigran.

Na Đokovića će otkazivanje Indijan Velsa uticati povoljno kada je ATP lista u pitanju, jer ne gubi mnogo bodova od prošle sezone, svega 45, dok njegovi rivali gube znatno više. Primjera radi, Rafael Nadal će izgubiti 360 bodova i neće biti u prilici da ugrozi Novaka na 1. mjestu, već će razlika biti samo veća.

Međutim, tu postoji i druga strana novčića, jer je to bila idealna prilika za Đokovića za osvajanje velikog broja poena i stvaranje bodovne zalihe u odnosu na Rafaela Nadala pred sezonu na šljaci, na kojoj je on specijalista, a prošle godine je imao problematičnu sezonu do Rima i ima veliki prostor za osvajanje novih bodova.

Kako god, Đoković će poslije otkazanog Indijan Velsa i naredne dvije nedjelje sigurno biti na 1. mjestu na ATP listi.

Novak trenutno ima 10.220 bodova i na 1. mjestu je dok Rafael Nadal ima 9.850 bodova, što je 370 manje.

Zbog otkazanog Indijan Velsa Novak će nakon dvije nedjelje imati 10.175 bodova, dok će Nadal imati 9.490, što znači da će Novak povećati razliku na 685 bodova.

Đoković je trenutno na 5 nedjelja od svrgavanja Pita Samprasa sa 2. mjesta vječne liste po broju nedjelja na prvom mjestu ATP liste. Naredne dvije će takođe sigurno biti na prvom mjestu, a ukoliko u Majamiju (ukoliko se uopšte bude igrao), dođe bar do polufinala, sigurno će preteći svog idola.

