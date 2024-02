Vonova napisala da je Federer GOAT pa se opekla

Američka skijašica Lindzi Von našla se u nezgodnoj situaciji poslije objave na Instagramu.

Ona je imala prilike da nedavno na skijanju susretne bivšeg broja jedan, Rodžera Federera i to je na nju ostavilo veliki utisak.

Toliko da je rešila da objavi da je on za nju "GOAT svjetskog tenisa".

"Normalno, ljudi na koje se ugledate vas uvijek iznevjere na ovaj ili onaj način, ali ne i Rodžer. On je primjer pravog sportiste i šampiona u svakom smislu te ruheči. Pričali smo zajedno o skijanju dugo, a nisam bila sigurna da će se to dogoditi. Ali evo nas, poenzionisani, skijamo i uživamo u životu. Hvala na ovoj uspomeni, Rodž. Ti i tvoja porodica ste jedinstveni i bez obzira šta kaže statistika (ili leo), ti si vječiti GOAT jer je potrebno mnogo više od brojki da ostaviš takav utisak, ja sam samo jedna od miliona. Živio prijatelju", poručila je Lindzi.

Pošto je na njenu objavu reagovao veliki broj ljubitelja tenisa na mreži X, koji je osporio njenu objavu da je Federer GOAT, Lindzi je riješila da obriše objavu.

"Vas dvoje ste legende sporta i heroji modernog svijeta, ali jedini GOAT-ovi su Mikaela Šifrin i Novak Đoković u skijanju i tenisu", napisao je jedan korisnik mreže.

Lindzi mu je odgovorila.

"Da, oni jesu svakako, puno poštovanje za oboje. Ali ja ne klasifikujem GOAT-a samo po statistici. Rodžer će uvijek biti GOAT za mene. I može biti više od jednog GOAT-a. Ja smatram da su Rodž, Đoko i Rafa, svi GOAT-ovi", poručila je američka skijašica.

Jedan od navijača je konstatovao da je to što je napisala bilo "potpuno nepoštovanje prema Đokoviću", dok je treći dodao da je to bio "pokušaj PR-a da bi se podigao Federer, a unizio Đoković".

Poznati teniski novinar Žoze Morgado poručio je na društvenim mrežama kako je Lindzi Von "bila prisiljena da obriše svoj tvit pošto su je zatrpali mržnjom" i dao je da je "potpuno ludo u šta se ova mreža pretvorila".

Vonova je poslije reagovala i objasnila zašto je izbrisala objavu.

"Nisam bila prisiljena, samo nisam htjela da negativni komentari unište moju uspomenu. I objava nije bila poređenje, bila je posveta mom prijatelju koji je imao veliki uticaj u mom životu. Svi prosto polude kada se pomene termin GOAT. On može da bude moj GOAT bez obzira šta drugi ljudi misle". GOAT ili najveći svih vremena je subjektivna titula. Šta nekog čini velikim? Je li to statistika? Uticaj? Karakter? Sve ovo? Ljudi imaju različita shvatanja i mišljenja i to je u redu. Moj GOAT možda nije vaš GOAT i uvijek će biti debate, ali mišljenja su samo to, mišljenja i svako ima prava na njih", zaključila je bivša ameriška skijašica koja je jedno vrijeme bila rekorderka po pobjedama (82) u Svjetskom kupu ali ju je u međuvremenu pretekla Šifrinova (95), prenosi B92.

