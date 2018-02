Voznijacki ljuta: Nikulesku nije stenjala po pravilima

Najbolja teniserka svijeta Karolina Voznijacki optužila je Rumunku Moniku Nikulesku da nije igrala po pravilima u njihovom duelu u trećem kolu turnira u Dohi.

Šampionka Australijan Opena pobijedila je sa 7:5, 6:1, ali su meč obilježile njene primjedbe sudiji na stenjanje rivalke. Zapravo, Dankinja se žalila da je Rumunka ispuštala zvuke u trenucima kada je ona trebalo da udari lopticu.

Pri rezultatu 4:4 u prvom setu, Voznijacki se obratila sudiji i sudiji.

"To je jedini način na koji može da pobijedi, da iznervira ljude. U pravilniku piše da nije odzvoljeno da se oglašavate u momentima kada rivalka treba da udari lopticu. To je jasno. Da li je normalno to što ona radi? Nije."

Ipak, na svaku primjedbu Voznijacki, sudija je konstatovao da je zapravo sve u redu.

"Očigledno je igrač koji će pokušati da vam uđe u glavu. Udari će loptu i dvije sekunde kasnije, u trenutku kada ja treba da udarim, ispustiće glasan zvuk. To je uznemiravajuće. Jedna je stvar ako to radite pri svom udarcu, sa tim nemam problem. Ali kada to uradite dok se rival priprema... To je protiv pravila", nastavila je Dankinja i posle meča.

"Bio je težak meč. Iritirala me je, pravila sam glupe greške. Koristila je nefer metode."

Ipak, i Nikulesku je imala zamjerke.

"To je ružno od nje. Nikada nisam čula da prva teniserka svijeta priča tako. Vrlo sam razočarana time što je rekla. Dala je sebi previše na značaju. Nisam pokušala da joj uđem u glavu. To je jednostavno način na koji igram", katala je rumunska teniserka.

U četvrtfinalu turnira Voznijacki će igrati protiv Anđelik Kerber.

(sportklub)