Vraća se Rodžer Federer i igraće dva turnira zaredom

Švajcasrki teniser Rodžer Federer se vraća na teniske terene.

Jedan od najboljih tenisera svih vremena, Rodžer Federer i zvanično se oporavio od povrede koljena i vraća se na teren.

On će u dvije uzastopne sedmice igrati u Dohi i u Dubaiju.

Federer godinama nije igrao turnire jedan za drugim, nedjelju za nedelju.

Doha je iz kategorije 250, a Dubai iz kategorije 500.

Turnir u Dohi počinje osmog marta.

Legendarni Švajcarac nije igrao od Australijan opena prošle godine i poraza od Srbina Novaka Đokovića u polufinalu.

Roger Federer has decided to play Doha and Dubai week by week.