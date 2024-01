"Vrištanje bi trebalo da bude utišano poslije kazne za Đokovića" (VIDEO)

​Pojedine teniserke, ali i teniseri, često na svojim mečevima umiju da budu vrlo glasni tokom same igre. Jedan od primjera je Arina Sabalenka, druga igračica svijeta, koja vrištanjem i uzdisanjem skreće pažnju navijača, generalno javnosti.

Posljednja situacija bila je u polufinalu Brizbejna, gdje je Sabalenka pobijedila Viktoriju Azarenku, koja takođe umije da bude vrlo glasna.

Tako se uostalom ponovo i pokrenula debata oko ovog pitanja, a sugestije su jasne u pogledu svega toga i načina na koji bi se spriječilo ometanje protivnika.

"Igrači treba da izbjegavaju glasne zvukove", glasi preporuka US opena, a dodaje se da svi ti urlici mogu da utiču na rivala, ali i na ostale na drugim terenima.

Samo službeno lice može da presudi da li su te radnje dozvoljene ili ne i u zavisnosti od toga donese odluku.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream." The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this Barty v Sabalenka #AusOpen match... pic.twitter.com/x6WhfSeH9J