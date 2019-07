Vudbridž: Novak je žrtva svoje želje da bude voljen

Bivši australijski teniser Tod Vudbridž podržao je mišljenje svog kontroverznog zemljaka Nika Kirjosa o Novaku Đokoviću.

Kirjos, koji u posljednje vrijeme često provocira Đokovića izjavama, rekao je da je Đoković opsjednut da ga svi vole.

Vudbridž je prokomentarisao isto pomenuvši polufinale nedavnog Vimbldona gdje je sam "poslao poruku" navijačima.

"Novak je žrtva svoje želje da bude voljen, više nego što dopušta ljudima da ga vole. On to traži. U polufinalu ste mogli da vidite kako navijačima pokazuje uvo. Roberto Bautista Agut je odigrao sjajan poen i publika je to cijenila, ali je Đoković želio da aplauz za njega bude glasniji. To je bizarno ponašanje. On je nevjerovatan igrač, ali ne mora da ide tim putem, da pati da njemu aplaudiraju jače" , rekao je Vudbridž.

Osvajač 16 Grend slem titula u dublu smatra da Đoković mora da se fokusira na igru.

"On ima ogromnu bazu navijača. Ne treba da se nađe na suprotnoj strani od njih, sa sam to uradio nekoliko puta, a to nije nešto što želiš da uradiš. On mora da radi ono što najbolje radi, da pobjeđuje".

Australijanac smatra da Đoković može da nadmaši Federera po broju Grend slem titula (20), nakon što je pobijedio Švajcarca nedavno u Londonu iako je protiv sebe imao cijeli stadion, skoro 15.000 ljudi.

"Pitao sam ga o tome što je jeo travu na terenu, što mu je postalo tradicija, jer je osvojio pet puta i izjednačio se sa Bjernom Borgom. Ali stvar je u tome što on i nije baš slavio. Kao da je svima poslao poruku: 'Znate šta? Mogu da ovako divlje slavim i da vam prkosim, ali ja sam iznad vas i bolji sam od vas'. Interesantna psihologija. Često će sportisti iskoristiti protivničku publiku da sebe motivišu, a čini mi se da on to radi".

Vudbridž je prokomentarisao i ponašanje svog zemljaka Kirjosa i konstantno provociranje Đokovića. Nik je prije nekoliko dana u Atlanti markerom prekrižio Đokovićevo ime na majici jednog navijača.

"Evo šta mislim o tebi i tvojoj majici. Gotovo", rekao je Kirjos.

"On zna da će to stvoriti kontroverzu. Ne shvatam zašto to pokušava da uradi. On mora da počne da pobjeđuje u teniskim mečevima", istakao je Vudbridž, prenosi B92.