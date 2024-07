Vuk koji je postao kralj džungle

Novak Đoković više nema tolerancije. Nema više dopuštanja da neko gazi preko njega.

Bilo je to očigledno prošle godine, po nekim postupcima te načinu na koji je pričao o nekim stvarima, ali istina je, ove sezone imamo priliku da gledamo nekog novog Novaka Đokovića.

Ostao je on isti na terenu - neumoljiv, dominantan, jednostavno najbolji - ali odnos prema svemu onome oko teniske “arene”, daje za pravo da mislimo da kada govorimo o njemu izgleda kao da razgovaramo o potpuno drugoj osobi.

Upotrijebio sam tu izlizanu floskulu “novi”, ali nema druge riječi koja bi slikovitije opisala ono što Novak Đoković radi u pristupu prema, pa prije svega publici pa onda i medijima.

Najsvježiji argumenti za ovu moju priču su sinoćnja dešavanja u Londonu tačnije na Vimbldonu. Onaj stav i ulazak u klinč sa publikom poslije meča protiv Holgera Runea pa zatim i opravdana otresitost prilikom razgovora sa novinarima sa BBC - ja, pečat su ovog našeg “novog” Đokovića.

Nema više pardona, nema više poniznosti, nema više poštovanja tamo gdje i ne treba da ga bude.

Tu sam i ne možete mi ništa - jasno isijava iz njega.

Kada kažem da je ovo ono što smo priželjkivali, vjerujem da govorimo u ime većine i da se ta većina slaže da je to trebalo da se desi i ranije.

Najveći teniser svih vremena - sviđalo se to svima ili ne, on to jeste. Crno na bijelo, kraj njegovog imena stoje svi rekordi koje tenis može da ponudi.

Kao što ni jedna osoba na ovom svijetu, bila ona stara, mlada, velika ili mala, ne bi trebala da stoji ponizno pred bilo kakvim uspjehom u svom životu, tako ni on, jedan od najvećih sportista svih vremena, ne treba da pušta bilo koga da nipodaštava sve što je uradio kako za tenis, tako i za čitav sport.

Uživajmo u njemu, u svemu onome što proizvodi na terenu, jer ovaj film nema drugi dio.

Obično za lavove kažu da su ti koji gospodare, ali ovo je vuk koji je, na očigled svih, postao kralj džungle.

