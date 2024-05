"Za pet ili deset godina će svi voljeti Novaka"

Legendarni američki teniser Džon Mekinro prokomentarisao je ućešće Novaka Đokovića na drugom grend slemu sezone.

Amerikanac je prokomentarisao činjenicu da veliki broj navijača i dalje ne gaji prevelike simpatije prema prvom teniseru svijeta.

"Meni se uvijek sviđao, ali Novaku nije lako, upoređuju ga sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, koje svi vole i teško je nositi se sa tim. Osim toga, on dolazi iz Srbije, a nekima je to bezveze. Puno je razloga, ima i taj razmetljivi stav. Ali, sve je to iskoristio kao motivaciju da bolje igra i više pobjeđuje, što mu je najveći kvalitet, ne znam kako je to uspio. Možda ga sad ne vole, ali za pet ili deset godina svi će ga voljeti i govoriti kako im Novak nedostaje, pa eto, barem se tome može radovati", rekao je Mekinro.

Đoković poslije rastanka sa Goranom Ivaniševićem i dalje nema trenera, a po svemu sudeći neće ga ni imati tokom Rolan Garosa.

"Ne znam gdje je mentalno i da li mu treba trener, očigledno za Rolan Garosu ne treba. Sad igra samo na turnirima koje želi da osvoji, čini mi se da na ostalima nije bio dovoljno angažovan. Niko ne želi da gubi, ali on gleda širu sliku. Mislim da će uzeti novog trenera, ali ne znam ko će to biti. Da ga ja treniram, prije meča bih mu rekao 'srećno' i to je sve što treba od mene. Eventualno mu je potreban neko da ga drži fokusiranim i motivisanim, ne neko ko će da ga trenira. On sve pomno analizira, siguran sam da se iza kulisa nešto odvija što niko od nas ne zna. Možda je shvatio da zna više od trenera i da mu nije potreban", rekao je Mekinro.

Prvi teniser svijeta svoj put ka odbrani titule na Rolan Garosu kreće u utorak, protivnik u prvom kolu će mu biti Francuz Pjer Ig Erber.

(b92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.