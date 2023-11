Zakazan Osakin povratak

Japanska teniserka, Naomi Osaka potvrdila je učešće na turniru u Brizbejnu, što će biti njeno prvo učešće na nekom turniru još od 2022. godine.

Organizatori turnira u Australiji su saopštili da će četvorostruka osvajačica Grend slem trofeja biti dio ovog turnira koji je inače iz serije 500.

Nekadašnja prva teniserka svijeta se prošle godine iz teniskog habitusa povukla prvenstveno zbog mentalnih problema, a potom je nije bilo i zbog rođenja ćerke.

"Jedva čekam da ponovo zaigram. Mnogo volim ovaj turnir i sigurna sam da će mi omogućiti vrhunsku pripremu za povratak na teren", istakla je ona.

Ovo će, naime, biti njen povratak poslije 15 mjeseci od posljednjeg odigranog meča.

