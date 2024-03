Žalba usvojena, Rubljovu vraćeno oduzeto

Najnovija ATP lista je sa sobom donijela i jedno neočekivano ime u Top 5 – Andrej Rubljov.

Ruski teniser je trebalo da ispadne iz te elitne grupe nakon dešavanja u Dubaiju, gdje je diskvalifikovan u polufinalnom susretu sa Aleksanderom Bublikom.

Rubljov se u finišu meča iznervirao zbog jedne odluke linijskog sudije na kog se izdrao i navodno ga vrijeđao na ruskom jeziku.

Zbog toga je trebalo da bude kažnjen oduzimanjem nagrade i poena koje je osvojio u Emiratima, a što bi sa sobom povuklo i ispadanje iz Top 5.

Ipak, kako prenosi novinar Džejms Grej, njegova žalba je djelimično usvojena. Rubljovu su vraćeni poeni (njih 200) i novac jer su u ATP smatrali da to ne bi bilo u skladu sa onim što je uradio.

Rubljov će biti kažnjen sa 36,400 dolara, ali taj novac će samo biti oduzet od 157,755 dolara koliko je osvojio u Dubaiju. To znači i da ga Aleksander Zverev neće prestići na petom mjestu ATP liste.

U odnosu na Nijemca ima 60 bodova viška pred turnir u Indijan Velsu gdje je prošle godine stigao do trećeg kola.

NEW: Andrey Rublev's appeal over his controversial DQ last week has been partially successful. The ATP have reinstated his prize money and ranking points in Dubai, saying Rublev losing them would be "would be disproportionate in this case".