"Zapad ne voli moćnog čovjeka poput Đokovića, opasan je za njih"

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, govorio je o odnosu stranih medija prema srpskom asu.

Hrvat je, analizirajući trijumf Đokovića u Melburnu, poručio da Zapadu ne odgovara da Srbija, ali i ovaj region, imaju tako moćnu ličnost.

Ivanišević je stao u odbranu svjetskog broja jedan zbog napada i sumnji da u povredu stomaka, zbog koje će da pauzira mjesec i po dana najmanje.

"Opet udaranje po njemu jer se potrudio on jedini u obranu igrača, da im se proba nešto poboljšati. Onda nesrećna povreda na pola turnira, imao je četiri teška meča. On je znao posledice, rekao je da je tu da osvoji. Novakova glava je tu najvažnija. Ja sam se iskreno najviše bojao protiv Miloša Raonića i Aleksandra Zvereva jer je to još bilo sveže. Najviše ga je bolelo kod reterna, a ne zna se ko jače servira od njih dvojice. Potom polufinale i finale, pa predstava protiv najboljeg tenisera u poslednja tri meseca, Danila Medvedeva. Deklasirao ga je na svojem terenu, gde nikada nije izgubio. Pokazao je da je najbolji igrač na svetu", počeo je Ivanišević intervju za "HRT".

Osvrnuo se i na tretman Novaka Đokovića od strane medija.

"Zapad ne voli tako moćnog čoveka, koji ima vojsku navijača i koji se usudi da kaže što mu je u glavi. Veruje u svoja razmišljanja, opasan je za Zapad. Nekako je to krenulo od prvog 'lockdowna' pa preko Adrija tura, ne znam šta se zapravo to tamo specijalno dogodilo. Tu je i nesrećni US Open, pa loše finale Rolan Garosa i kraj sezone. Onda se pojavila i ova priča o izmišljanju povrede", rekao je Novakov trener.

U meču protiv Tajlera Frica u 3. kolu u Melburnu.

"Kakvo izmišljanje povrede? Čovek vodi 2:0 u setovima i sada bi izmislio povredu da dobije Frica. Kada neki drugi to rade onda je to herojski čin i govori se 'svaka čast'. Uspeo je. Potrošio je puno energije, pomagali smo mu da se ne zamara s tim stvarima. Sve ga je to probudilo, dalo mu je dodatni motiv i snagu, a to se videlo na terenu", ističe Ivanišević.

Dodaje da je Novak jedan od mentalno najčvršćih sportista, ističući da sve to treba izdržati.

"Kada kaže nešto, ne valja, kada ne kaže, opet ne valja, ističe. To mu sve daje snagu da pokaže svima tko je i što je. I sada je trka zanimljiva. Nadal 20, Novak 18, ja sam rekao odavno da će na kraju ispasti trka između njih dvojice, tako će i biti", kaže Goran.

Objasnio je i kako je bilo na "Ozi openu".

"Utisci su odlični nakon osvajanja Australijan opena. U 42 dana vidjeli smo svega i svačega. Možda najtužniji trenutak u istoriji tenisa, počneš s publikom, a pola meča ostaneš bez publike. Kao u 'Pepeljugi', pre ponoći nestane čarolija, onda taj 'lockdown', dva dana bez publike pa se opet vratila publika. Organizatori su napravili veliki posao, stvarno su se potrudili da se svi osećamo ugodno. Na kraju onaj finale i 18. Gren slem", završio je.