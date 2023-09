Zašto je Đoković spustio slušalicu (VIDEO)

Vodio je Novak Đoković sinoć veliku borbu sa jednim dijelom publike, tokom meča polufinala US Opena protiv Bena Šeltona.

Više je bio ljut na njih zbog bezobraznog ponašanja, jer su ga tokom čitavog meča ometali prilikom servisa. Pogotovo između prvog i drugog, najviše u trećem setu kada je Amerikanac unio dramu.

Zato i ne čudi što je trijumf proslavio tako što je publici pokazao telefon, odnosno osvrnuo se na tu Šeltonovu prepoznatljivu proslavu i praktično mu na ovaj način spustio slušalicu.

Naime, Ben je nakon svake pobjede u dosadašnjem toku turnira, a bilo ih je pet, gestikulirao spuštanjem slušalice, aludirajući na završen posao.

Nekoliko puta je i tokom meča sa Novakom to činio.

Bučne proslave poena, "divljanje", vikanje u kameru, izgledao da su naterale i srpskog tenisera da reaguje, ali tek kada za to dođe vrijeme.

Vrijeme je, uprkos komplikacijama u trećem setu, došlo tačno nakon dva časa i 42 minuta igre, kada je Novak zalupio slušalicu i odgovorio naelektrisanom rivalu.

