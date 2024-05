Zašto je otkazana ceremonija za Nadala na Rolan Garosu?

Francuska teniska federacija odložila je održavanje ceremonije u čast Rafaela Nadala na Rolan Garosu ove godine, jer je Španac nedavno rekao da ovo možda neće nužno biti njegov posljednji nastup na turniru koji je osvojio rekordnih 14 puta.

Direktorka turnira Ameli Moresmo poručila je u nedelju, prvog dana takmičenja, da je Nadal obavijestio zvaničnike da ne želi da "zatvori vrata" povratku na RG, čak i prije nego što je to otkrio novinarima na konferenciji.

"Kao što možete da zamislite, nešto smo planirali za njega. Ali, pošto ne zna da li će to biti njegov posljednji Rolan Garos ili ne, želi da ostavi otvorena vrata da se možda vrati sljedeće godine kao igrač. Dakle, očigledno ga nećemo tjerati da uradi bilo šta", rekla je Ameli i dodala:

"Njegova je odluka kada želi da ima pristojnu ceremoniju, pravo zbogom, pravi oproštaj. Dakle, nećemo to uraditi ove godine. To je njegova želja. I iako smo bili spremni da pritisnemo dugme ako se nešto desi, očigledno ćemo poštovati ono što on želi i pobrinuti se da budemo spremni kad god on osjeti da to želi. Kasnije ove godine, sljedeće godine, kad god poželi".

Nadal svoje takmilčenje u Parizu počinje u ponedjeljak, mada bi već u 1. kolu mogao i da ga završi s obzirom na to da mu je rival Aleksander Zverev - četvrti igrač svijeta, prenosi Telegraf.

