Zaustavljeni Hurkač i Zverev

Dva visokorangirana nosioca Aleksander Zverev i Hubert Hurkač završili su takmičenje u Madridu. Zverev je poražen od Fransiska Serundola, a Hurkač od Tejlora Frica.

Po mjestu na ATP listi i činjenici da je ovo bio dvoboj osmog i 12. nosioca, meč između Hurkača i Frica slobodno bi se mogao nazvati derbijem. Međutim, Hurkač je došao u Madrid osokoljen dobrim rezultatima i ušao kao favorit.

Ali na terenu Amerikanac je to riješio u dva seta 7:6(7:2), 6:4. Viđen je samo jedan brejk i to na početku drugog seta. Napravio ga je Fric, što je bila i prva brejk šansa. Do kraja je Fric imao još četiri, ali nijednu nije iskoristio. Nije bilo ni potrebe jer je bez problema sačuvao servis i plasirao se u četvrtfinale.

A tamo ga čeka Argentinac Fransisko Serundolo. On je napravio iznenađenje i savladao četvrtog nosioca Aleksandera Zvereva. I to u dva seta. Bilo je 6:3, 6:4. Argentincu, 22. na svijetu, u oba seta bio je dovoljan po jedan brejk, a njemački teniser samo je u prvom gemu imao brejk lopte, piše Sport klub.

